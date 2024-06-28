«Голова болит, в глазах двоится»: стало известно о 21-летней пациентке с подозрением на ботулизм в Иркутске

«Грибы ела? А может, фасоль или рыбу?», — спрашивали инфекционисты 21-летнюю девушку, которую в конце июня доставили в больницу с головной болью и нарушением зрения — в глазах двоилось. Обследование показало, что пациентка, вероятнее всего, подхватила ботулизм (тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом — прим. Ред.) Результаты лабораторных исследований станут известны через месяц.
И это в то время, когда недуг прошелся по западу России. Напомним, вспышка началась в Москве 15 июня. За несколько дней число пациентов выросло до нескольких сотен. Болезнь также добралась в Нижний Новгород, Татарстан, Кострому, Тамбов и Ярославль. Один пациент, 21-летний студент, умер. Все пострадавшие, как оказалось, ели покупные салаты с консервированной фасолью — она-то и стала источником заражения. Неужели дошло и до Иркутска?
— Случаи на западе России и у нас между собой не связаны. Девушка утверждает, что ела тушеную капусту с тушенкой за несколько дней до госпитализации. А вот бобовые или грибы в ее рацион не входили, — рассказывает КП-Иркутск Ирина Квашенкина, заведующая седьмым отделением Иркутской областной инфекционной клинической больницы.
Чем могла отправиться девушка? Пока не известно, это стоит еще установить. Однако сама девушка грешит на капусту. Но медики подвергают ее теорию сомнениям.
«Тушила на огне», — поясняла врачам пациентка. Во время тепловой обработки пищи при 100 градусах ботулотоксин разрушается.
Пациентке уже ввели противоботулиническую сыворотку, после которой она идет на поправку. Однако все еще остается под наблюдением врачей. Да и после выписки пробудет минимум две недели на больничном.
— У двух жительниц Иркутска, которые поступили к нам еще в марте с разницей в неделю, ботулизм протекал тяжелее. Тогда женщины в возрасте от 30 до 40 лет отведали маринованных грибов, — рассказывает Ирина Квашенкина.
Причем это были вовсе не домашние заготовки, банки объемом 500 мл с «груздями резаными солеными по домашнему рецепту» горожанки купили в магазине. Консервы сделаны были на заводе в Алтайском крае.
— Состояние пациентов было средней степени тяжести. У них было нарушение зрения — двоение в глазах и опущение верхнего века, они не могли глотать. Выраженная слабость, ходили с трудом, опираясь о стены. Кроме этого, у сибирячек была сухость слизистых, задержка мочеиспускания.
Выписали женщин примерно через две недели, к тому моменту они выздоровели. Однако после еще некоторое время находились под наблюдением невролога и инфекциониста. Слабость сохранялась еще долго, сил хватало только передвигаться по дому.
— И это все при средней тяжести заболевания. В тяжелых случаях может начаться нарушение дыхания. Тогда людей подключают к аппарату ИВЛ.
Дальнейшего распространения заболевания удалось предотвратить благодаря распоряжению регионального Роспотребнадзора. Грибы незамедлительно убрали с полок магазинов. А вот ведомство по Алтайскому краю вскоре начал проверку. В отношении изготовителя опасных грибов приняли меры.
КСТАТИ.
Симптомы ботулизма.
Ботулизм может дать о себе знать уже буквально через пару часов после заражения, а могут и через сутки-двое. Все зависит от количества токсина, попавшего в организм.
— Симптомы — слабость, головная боль, головокружение, двоение предметов, «туман перед глазами», расстройство речи, сухость во рту и жажда. Также от количества токсина, попавшего в организм, зависит и тяжесть осложнений. Так, самым страшным является остановка дыхания, — рассказывает Наталья Пустогородская.
Лечиться самостоятельно при отравлении грибами — нельзя, надо сразу вызывать скорую. До приезда фельдшера можно оказать себе первую помощь. Следует вызвать рвоту или промыть кишечник клизмой.
Медикам обязательно сообщите, что ели консервы. Банку с остатками не выбрасывайте — ее необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение.
ВАЖНО.
Как себя обезопасить?
— Не покупайте консервы в несанкционированных местах торговли. Обращайте внимание на внешний вид закрутки. Вздувшаяся банка — повод отказаться от покупки. А вот по вкусу и запаху не всегда можно понять, заражены ли грибы ботулизмом. Хранить консервы стоит в холодильнике или прохладном погребе, — рассказывают в Роспотребнадзоре Иркутской области.
А если взялись мариновать грибы в домашних условиях, то не забудьте про обязательные правила:
1. Необходимо использовать только свежие фрукты и овощи. Лежалые и испорченные лучше выкинуть.
2. Необходимо тщательно мыть овощи, ягоды, фрукты. Землю с них лучше счищать щеткой.
3. Строго соблюдать правила стерилизации банок, крышек и режим тепловой обработки продуктов в домашних условиях.
4. Срок годности консервов — не более года, перед употреблением домашние консервы стоит прокипятить или прожарить, чтобы убить возбудителя ботулизма, если он вдруг там завелся.