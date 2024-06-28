«Голова болит, в глазах двоится»: стало известно о 21-летней пациентке с подозрением на ботулизм в Иркутске

И это в то время, когда недуг прошелся по западу России. Напомним, вспышка началась в Москве 15 июня. За несколько дней число пациентов выросло до нескольких сотен. Болезнь также добралась в Нижний Новгород, Татарстан, Кострому, Тамбов и Ярославль. Один пациент, 21-летний студент, умер. Все пострадавшие, как оказалось, ели покупные салаты с консервированной фасолью — она-то и стала источником заражения. Неужели дошло и до Иркутска?