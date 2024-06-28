Аналитики назвали средний размер пенсий в Башкирии

В Башкирии средний размер пенсий по состоянию на 1 мая текущего года составил 20 473 рублей. Об этом со ссылкой данные Росстата сообщило издание UfaTime.ru.
В сравнении с аналогичным периодом в 2023-м этот показатель вырос на 7,7%. Тогда он составлял 19 016 рублей. Как уточняют специалисты, средние пенсии работающих пенсионеров составляют 17 958 рублей, у неработающих — 20 948 рублей.
На начало минувшего мая в Башкирии проживало 1 132 482 пенсионера, из которых официально трудоустроены 179 755 человек.
В целом по стране размер пенсий практически тот же, что и в Башкирии, — 20 950 рублей. Самые высокие пенсии получают в Чукотском автономном округе (33 917 рублей), а самые низкие — в Дагестане (15 515 рублей).