В Волгограде дан старт первому соревновательному дню фестиваля #ТриЧетыре

Соревнования развернутся на любимых у горожан локациях, включая Центральную набережную, стадион «Волгоград Арена» и исторический парк «Россия — Моя история» среди прочих.
В рамках конкурсной программы участники смогут помериться силами в 16 направлениях, от «Наша дружная семья» и «Театральный проспект» до «VГолос» и «Танцуй, пока молодой». Среди прочего, молодые семьи будут бороться за титул «Лучшая молодая семья Волгоградской области», а предприниматели примут участие в деловой игре на площадке «34 Мой бизнес».
Также, в честь юбилея Александры Пахмутовой, конкурс «Арт-галерея» приглашает молодых художников интерпретировать ее песни в своих произведениях. Кроме того, участников ожидает игра КВН с тематикой «Приветствие», где командам предстоит представить себя через юмористические миниатюры.
Церемония награждения победителей запланирована на 29 июня и состоится в амфитеатре.
В этот же день на стадионе «Волгоград Арена» состоится финальный футбольный матч между командами вузов города. Матч начнется в 17.30, вход для всех желающих свободен.
Вечер завершится лазерным шоу и концертом, на котором выступят известные артисты, включая Юлианну Караулову, Akmal', Ольгу Серябкину и Егора Шипа, известного своими хитами «Пикачу» и «Dior».
27 июля в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной открыли молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Для удобства посетителей муниципалитет подготовил карту мероприятий.