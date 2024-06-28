В Волгограде дан старт первому соревновательному дню фестиваля #ТриЧетыре

В рамках конкурсной программы участники смогут помериться силами в 16 направлениях, от «Наша дружная семья» и «Театральный проспект» до «VГолос» и «Танцуй, пока молодой». Среди прочего, молодые семьи будут бороться за титул «Лучшая молодая семья Волгоградской области», а предприниматели примут участие в деловой игре на площадке «34 Мой бизнес».