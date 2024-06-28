В Ялте открылись все пляжи

Напомним, 23 июня на коллекторе произошла внештатная ситуация. Из-за аварии без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Для жителей организовали подвоз воды. По рекомендации Роспотребнадзора, жителям и гостям полуострова временно запретили купаться на пляжах от Ореанды до Фороса. Частично пляжи открыли в среду, 26 июня. На следующий день в Ялте начали работать все пляжи, за исключением одного. Единственным закрытым объектом оставалось место отдыха в санатории «Ай-Петри». И то, эта мера не связана с воскресной аварией в Алупке.