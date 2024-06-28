В Башкирии женщине провели седьмое кесарево, и она планирует завести новых детей

В Уфе врачи Республиканкой клинической больницы имени Гумера Куватова провели женщине седьмое кесарево сечение. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал главный врач учреждения Мурад Авзалов.
В перинатальный центр РКБ обратилась женщина на 32 неделе беременности для продления срока. У пациентки обнаружили шесть рубцов на матке после операции кесарево сечения, последняя из которых была выполнена в апреле прошлого года на 33−34-й неделе. Тогда на свет появилась недоношенная девочка весом 2 320 грамм. Она прошла лечение в отделении детской реанимации, а потом ее перевели в палату для недоношенных детей.
В этот раз специалисты районной больницы заранее отправили беременную из группы высокого риска для лечения в РКБ. Это позволило подготовить внутриутробное развитие ребенка, выполнить нужные исследования и пролонгировать беременность. В марте врачи провели уже седьмое кесарево на 34−35 неделях, и в итоге родился здоровый мальчик весом 2430 грамм и ростом 47 сантиметров.
— Операция прошла успешно, также была проведена метропластика. Пациентка выразила благодарность и готовность обратиться к нам снова для следующих родов, — поведал Мурад Авзалов.