В Башкирии женщине провели седьмое кесарево, и она планирует завести новых детей

В перинатальный центр РКБ обратилась женщина на 32 неделе беременности для продления срока. У пациентки обнаружили шесть рубцов на матке после операции кесарево сечения, последняя из которых была выполнена в апреле прошлого года на 33−34-й неделе. Тогда на свет появилась недоношенная девочка весом 2 320 грамм. Она прошла лечение в отделении детской реанимации, а потом ее перевели в палату для недоношенных детей.