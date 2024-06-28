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В Тольятти повысились результаты выпускников на ЕГЭ

Сегодня, 28 июня, в школах Тольятти проходят торжественные мероприятия, на которых выпускникам вручают аттестаты о получении общего среднего образования. Всего аттестаты получат 2 826 выпускников, 614 из них в этом году претендуют на медали «За особые успехи в учении» первой и второй степеней.

Источник: РИА "Новости"

По информации городской администрации, результаты выпускников на ЕГЭ в этом году выше, чем в прошлом. Так, средний балл по математике профильного уровня выше по сравнению с прошлым годом на 8,9 балла. Средний балл по физике — выше на 8,3 балла.

Пока известно о 58 стобалльных результатах. Шесть выпускников получили по два наивысших результата (это одиннадцатиклассники лицея № 6, гимназии № 39, школы № 61 и три представителя государственного лицея № 57). В 2023 году двухсотбалльников было всего трое.

Большинство молодых людей уже определились с выбором будущей профессии. В числе лидеров специальности физико-математического профиля, авиационная и ракето-космическая техника, а также информационная безопасность.

образование