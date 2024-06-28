В Тольятти повысились результаты выпускников на ЕГЭ

Сегодня, 28 июня, в школах Тольятти проходят торжественные мероприятия, на которых выпускникам вручают аттестаты о получении общего среднего образования. Всего аттестаты получат 2 826 выпускников, 614 из них в этом году претендуют на медали «За особые успехи в учении» первой и второй степеней.