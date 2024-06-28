В Тольятти повысились результаты выпускников на ЕГЭ

По информации городской администрации, результаты выпускников на ЕГЭ в этом году выше, чем в прошлом. Так, средний балл по математике профильного уровня выше по сравнению с прошлым годом на 8,9 балла. Средний балл по физике — выше на 8,3 балла.
Пока известно о 58 стобалльных результатах. Шесть выпускников получили по два наивысших результата (это одиннадцатиклассники лицея № 6, гимназии № 39, школы № 61 и три представителя государственного лицея № 57). В 2023 году двухсотбалльников было всего трое.
Большинство молодых людей уже определились с выбором будущей профессии. В числе лидеров специальности физико-математического профиля, авиационная и ракето-космическая техника, а также информационная безопасность.