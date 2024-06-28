Кемеровчан просят помочь найти опасного преступника с царапинами

На вид ему от 20 до 35 лет, ростом около 160−170 см, худощавого телосложения, а его лицо в царапинах. Он был одет в чёрную футболку с красными вставками, шорты тёмного цвета, чёрные носки и светлые кроссовки. При себе имел чёрную сумку из кожезаменителя через плечо.