Кемеровчан просят помочь найти опасного преступника с царапинами

Полицейские отдела «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово ищут подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Пока личность мужчины не установлена.
На вид ему от 20 до 35 лет, ростом около 160−170 см, худощавого телосложения, а его лицо в царапинах. Он был одет в чёрную футболку с красными вставками, шорты тёмного цвета, чёрные носки и светлые кроссовки. При себе имел чёрную сумку из кожезаменителя через плечо.
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-39−91−08, 8-(3842)31−84−00 либо на телефон 02 (с мобильного — 102). Анонимность гарантируется.