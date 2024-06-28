В Калининградскую область не пустили свыше 8 тонн черешни и вишни из Сербии

Отобранные образцы черешни и вишни из Сербии были направлены на лабораторную экспертизу. В результате в партии косточковых в количестве 8,4 т выявлено заболевание плодовых культур — Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter) Honey). В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории РФ выпуск подкарантинной продукции запрещен.