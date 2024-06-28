«Подкосил коллектив»: слухи о неизвестном вирусе рассылают в Казнете

По данным Telegram-канала, в Сети распространяется видео, на котором человек утверждает, что неизвестный вирус подкосил в Караганде большую часть его рабочего коллектива. Якобы из 15 человек переболели двое, и еще пятеро до сих пор болеют.
Автор ролика просит поделиться пользователей, перенес ли кто-нибудь из них в ближайшее время простуду или что-то подобное. Видео прокомментировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
«В настоящее время на территории Карагандинской области вспышечная заболеваемость вирусными инфекциями не регистрируется. Департамент санэпидконтроля Карагандинской области осуществляет ежедневный мониторинг ОРВИ, COVID-19 и других инфекций, вызываемых вирусами. Основные пути распространения вирусных инфекций — воздушно-капельный и контактно-бытовой, что обуславливает их высокую контагиозность. Циркуляция острых респираторных вирусных инфекций отмечается в течение всего года», — прокомментировали в ведомстве.
Также сообщается, что в летний период заболевания могут быть связаны с потреблением холодных напитков, мороженого, длительным нахождением под кондиционерами
«Кроме того, в летнее время начинает циркулировать серозный менингит, вызываемый вирусом. Поэтому необходимо избегать купания в открытых водоемах, тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать личную гигиену, пить только кипяченую или очищенную воду», — ответили специалисты.
Сегодня мы писали, что информацию о выплате казахстанцам 50 тысяч тенге от социального фонда назвали фейком в Минтруда. Также мы сообщали, что мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным людям с предложением о соцвыплате.