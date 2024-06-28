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В Самарской области отменили остановку на платформе имени Грушина до 7 июля

У электрички Самара — Тольятти с 29 июня отменили остановку на платформе Грушина.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области временно отменили остановку на платформе имени Валерия Грушина для электричек, предупреждает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.

Ограничения коснутся электричек, которые ездят по участку Самара — Жигулевское море — Тольятти с 29 июня по 7 июля.

Это связано с тем, что нужно обеспечить полный комплекс мер для антитеррористической безопасности и правопорядка, объяснила пресс-служба компании.

Напомним, что скоростную «Ласточку» хотят продлить от Тольятти до Новокуйбышевска.