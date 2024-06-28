В Самарской области отменили остановку на платформе имени Грушина до 7 июля

В Самарской области временно отменили остановку на платформе имени Валерия Грушина для электричек, предупреждает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.
Ограничения коснутся электричек, которые ездят по участку Самара — Жигулевское море — Тольятти с 29 июня по 7 июля.
Это связано с тем, что нужно обеспечить полный комплекс мер для антитеррористической безопасности и правопорядка, объяснила пресс-служба компании.
Напомним, что скоростную «Ласточку» хотят продлить от Тольятти до Новокуйбышевска.