В Кузбассе инфляция в мае замедлилась до 8,6%

«У производителей молока выросли расходы на упаковку и логистику. А для сохранения действующих сотрудников и привлечения новых они повысили зарплату. В результате сливочное масло по сравнению с апрелем дорожало сильнее, а сливки дешевели, но более сдержанно. Кроме этого, из-за неурожая какао-бобов в странах-производителях выросли мировые цены на шоколад», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.