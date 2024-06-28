В Кузбассе инфляция в мае замедлилась до 8,6%

Годовой рост цен в Кемеровской области в прошлом месяце был ниже, чем по Сибири, при этом цены на продукты в мае росли быстрее, чем в апреле. В основном это связано с возросшими затратами производителей и поставщиков.
«У производителей молока выросли расходы на упаковку и логистику. А для сохранения действующих сотрудников и привлечения новых они повысили зарплату. В результате сливочное масло по сравнению с апрелем дорожало сильнее, а сливки дешевели, но более сдержанно. Кроме этого, из-за неурожая какао-бобов в странах-производителях выросли мировые цены на шоколад», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.
Годовой рост цен на непродовольственные товары замедлился в мае до 5,8% (продавцы подержанных импортных машин, например, предлагали скидки из-за перенасыщения рынка). Годовой темп прироста цен на услуги в мае уменьшился до 9,6% (в расчёте перестали учитывать данные мая 2023, когда были проиндексированы тарифы на проезд, а цены на авиабилеты росли быстрее).