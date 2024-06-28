«Гений анималистики»: в Музее Мирового океана показывают металлических рыб

«Наша дружба с Андреем Марцем началась в далеком 1995-ом году со знакомства с его супругой — Людмилой Викторовной Марц. Благодаря поддержке Людмилы Викторовны, в 1996 году мы открыли выставку Андрея Валериановича “Рыбы и птицы”. С тех пор этот удивительный человек с нами», — рассказала президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.