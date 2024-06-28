Из-за аномальной жары в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, жаркая погода будет в северной столице с 13:00 до 20:00 28 июня. Температура воздуха прогреется до +30 градусов.
Напомним, что «желтый» означает потенциально опасную погоду. Жителей и гостей Петербурга просят быть осторожными на фоне таких погодных условий.
К тому же в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий 29 июня. В субботу прогнозируют ливни, грозы, при грозе порывистый ветер до 17 м/с.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время проведения «Алых парусов» в Петербурге обещают «супер ночь» из-за очень жаркого дня.