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Из-за аномальной жары в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

В связи с очень высокой температурой воздуха в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 88% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Коммерсантъ

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, жаркая погода будет в северной столице с 13:00 до 20:00 28 июня. Температура воздуха прогреется до +30 градусов.

Напомним, что «желтый» означает потенциально опасную погоду. Жителей и гостей Петербурга просят быть осторожными на фоне таких погодных условий.

К тому же в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий 29 июня. В субботу прогнозируют ливни, грозы, при грозе порывистый ветер до 17 м/с.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время проведения «Алых парусов» в Петербурге обещают «супер ночь» из-за очень жаркого дня.