Разбирать стены кинотеатра «Юбилейный» начали в Волгограде

По проекту, на месте «Юбилейного» появятся новый кинотеатр, лекторий и детский клуб, спортивные объекты. У входа будут плоскостной фонтан и парковка. А вот стены старого кинозала обветшали донельзя, их придется полностью их снести и отстроить заново по старым чертежам.