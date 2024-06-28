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Разбирать стены кинотеатра «Юбилейный» начали в Волгограде

Жители Красноармейского района дождались начала работ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 июня, рабочие начали разбирать стены легендарного для Красноармейского района бывшего кинотеатра «Юбилейный», который давно стоял заброшенным и полуразрушенным. О старте демонтажных работ местные жители сообщили в соцсетях.

— Услышала грохот и увидела столб пыли, поднимаю голову, а куска здания уже нет, — сообщают очевидцы.

— Грустно почему-то. Уходит наша эпоха, — комментируют происходящее жители Красноармейского, которые долго ждали этого момента.

По проекту, на месте «Юбилейного» появятся новый кинотеатр, лекторий и детский клуб, спортивные объекты. У входа будут плоскостной фонтан и парковка. А вот стены старого кинозала обветшали донельзя, их придется полностью их снести и отстроить заново по старым чертежам.