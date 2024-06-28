День молодежи: куда сходить, что посмотреть, как добраться

29 июня в Нижегородской области отметят День молодежи. В этом году праздник пройдет не только в Нижнем Новгороде, но еще в Выксе, Чкаловске и Княгинине. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет, что ждет нижегородцев и гостей города в этот день.