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День молодежи: куда сходить, что посмотреть, как добраться

В этом году праздник отметят не только в Нижнем Новгороде, но еще в Выксе, Чкаловске и Княгинине.

Источник: Нижегородская правда

29 июня в Нижегородской области отметят День молодежи. В этом году праздник пройдет не только в Нижнем Новгороде, но еще в Выксе, Чкаловске и Княгинине. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет, что ждет нижегородцев и гостей города в этот день.

Площадь Минина и Пожарского.

Главной площадкой празднования Дня молодежи станет площадь Минина и Пожарского. Гостей ждут выступления молодых артистов, диджей-батл, лектории, мастер-классы и ярмарки вакансий. Вечером пройдет концерт Gambino Sound Machine и выступление Dj CAMZNAEW. В завершение праздника выступит хедлайнер — группа «Иванушки International».

Парки, музеи и библиотеки.

В парке «Швейцария» пройдет фестиваль молодежных культур «РУПОР». В программе — мастер-классы, шоу косплееров, марафон электронной музыки с ди-джеями и фотозона с нейросетью.

В парке «Дубки» гостей ждут гонки на радиоуправляемых машинах, квесты, шоу красок.

В парке «Светлоярский» посетители смогут кастомизировать одежду, прокатиться на аттракционе «Родео» и сделать фото на рилс-стойке с моментальной печатью.

На втором парковом озере Щёлоковского организаторы обещают пляжную вечеринку с волейболом, конкурсами по лимбо и строительством замков из песка, а также дискотеку.

В Автозаводском парке пройдет праздничная дискотека с розыгрышем призов, интерактивами и конкурсами.

Отметить День молодежи можно будет в нижегородских музеях и библиотеках. Пространства подготовили культурно-развлекательную программу.

Как доехать?

29 июня движение транспорта будет ограничено по площади Минина и Пожарского, улицам Варварская, Минина, Алексеевская (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Зеленскому съезду (на участке от площади Минина и Пожарского до Коромысловой башни Кремля).

В этот день изменятся и маршруты общественного транспорта. Как добраться до центра Нижнего Новгорода, читайте в на сайте pravda-nn.ru.

Поезда в метро будут курсировать чаще. Интервал движения вечером и до полуночи составит 8 минут.

Кроме того, 29 июня ограничат вход на территорию Нижегородского кремля. В течение всего дня зайти внутрь можно будет через Кладовую и Ивановскую башни. Дмитриевская башня откроет свои ворота только в обед.

А что в области?

В Выксе площадками проведения фестиваля станут Парк культуры и отдыха, площадь Металлургов и набережная Верхнего пруда. Хедлайнер — артист лейбла ТНТ Music Максим Круженков.

В Чкаловске гостей ждут рядом с пристанью и на городском пляже «ТоЧКа», на главной сцене выступит Найк Борзов.

В Княгинине праздник отметят на Центральной площади, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодёжный» и лесопарке «Студенческий луг». Хедлайнер — группа «Братья Гримм».

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Ранее министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева в эксклюзивном интервью редакции сайта pravda-nn.ru рассказала, что ждет гостей в День молодежи и в чем отличие нижегородских зуммеров от молодых людей из других регионов.

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