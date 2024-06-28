Воронежские полицейские выявили 8 таксистов-нелегалов



Было составлено 10 протоколов по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента) и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства документов, подтверждающих право на пребывание или проживание в РФ). Обе статьи предусматривают административное выдворение за пределы страны.



В отношении четырех иностранцев направлены материалы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности. Также проверяются работодатели, незаконно привлекшие мигрантов к труду.



Ранее стало известно, что в регионе запретили привлекать иностранных граждан, трудящихся на основании патентов, к работе в сферах сухопутного пассажирского транспорта и телекоммуникаций. Таким образом, мигранты больше не смогут работать в воронежских маршрутках и такси.