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Золотые медали вручили выпускникам Екатеринбурга

В этом году обучение в школах уральской столицы закончили 6,7 тысячи человек.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения выпускникам золотых медалей. Всего из школ уральской столицы выпустили 6774 человека, 636 из низ закончили учебу с отличием, еще 447 учеников получили серебряные медали.

Выпускников общеобразовательной школы № 62, где четверо школьников закончили 11 класс с золотыми медалями, поздравил с окончанием учебы и вручил аттестаты замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Я рад, что количество золотых медалей в Екатеринбурге ежегодно увеличивается, и очень приятно отметить, что учащиеся школы № 62 внесли свой вклад в эту копилку. Желаю, чтобы вы были успешными и счастливыми в будущем. В добрый путь!» — сказал почетный гость.

образование