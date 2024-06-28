Золотые медали вручили выпускникам Екатеринбурга

«Я рад, что количество золотых медалей в Екатеринбурге ежегодно увеличивается, и очень приятно отметить, что учащиеся школы № 62 внесли свой вклад в эту копилку. Желаю, чтобы вы были успешными и счастливыми в будущем. В добрый путь!» — сказал почетный гость.