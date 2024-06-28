В Краснодаре День молодежи отметят фестивалем в спортивном комплексе

В рамках праздника состоятся соревнования Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». На региональном этапе соревнований сойдутся любители различных экстремальных видов спорта: паркур, воркаут, скейтбординг, кик-скутер, BMX.



На площадке «Вместе со спортом» каждый желающий сможет пройти нормы ГТО, а для поклонников граффити и брейкинга организуют площадку «Вместе с креативом». Там же будет представлена выставка арт-объектов из вторичного сырья, созданных художниками из объединения «STENACLUB».



Кроме того, на площадке «Движение первых» будут проводиться мастер-классы, бизнес-игры, розыгрыши призов, и награждение активных школьников. А для любителей технологий и науки откроется инновационная площадка «Вместе со знаниями», где можно будет научиться управлять дронами в кабине-симуляторе, посмотреть научно-популярные фильмы о космосе и поучаствовать в соревнованиях радиоуправляемых машин.



Гостей праздника также ждут различные развлечения на площадке «Вместе с Родиной»: стрельба из лука, мастер-классы по сборке автомата и метанию ножей, игры в лазертаг и страйкбольный тир. Здесь можно будет попробовать свои силы в различных активностях, таких как плетение маскировочных сетей, написание писем участникам специальной военной операции и даже участие в полевой кухне.



На площадке «Вместе с добром» будут проводиться мастер-классы по работе со швейной машинкой, росписи вещей и живописи на холстах. Семьи с детьми смогут пройти увлекательную полосу препятствий в «Семейном пространстве» и получить памятные подарки.



И не забудем про площадку Краснодара, где пройдет выставка спортивных автомобилей и автограф-сессия с хедлайнером фестиваля — поп-исполнителем Севаком Ханагяном. В рамках фестиваля также запланирована церемония вручения специальных молодежных стипендий главы города. В завершении дня пройдет большой концерт. Для публики выступят Севак и творческие и спортивные коллективы Кубани.



Вход на мероприятия, а также на тематические площадки начнет работать в 14:00. Концерт начнется в 18:30.