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Массовые проверки водителей пройдут в Уфе

Госавтоинспекция Уфы предупреждает о массовых проверках водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут патрулировать улицы города 27 и 28 июня.

Инспекторы ДПС будут выявлять злостных нарушителей ПДД и уфимцев, решивших сесть за руль в нетрезвом виде. Также рейды нацелены на выявление нарушений в сфере перевозки детей.

О нарушителях и пьяных за рулем жители Башкирии могут сообщать по номеру телефону 8 (347) 2−79−32−92.

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