Массовые проверки водителей пройдут в Уфе

В Уфе пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут патрулировать улицы города 27 и 28 июня.
Инспекторы ДПС будут выявлять злостных нарушителей ПДД и уфимцев, решивших сесть за руль в нетрезвом виде. Также рейды нацелены на выявление нарушений в сфере перевозки детей.
О нарушителях и пьяных за рулем жители Башкирии могут сообщать по номеру телефону 8 (347) 2−79−32−92.
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