Три автовокзала функционируют в Ростове: рассказываем, как они будут работать

«С пониманием относимся к переживаниям пассажиров старого автовокзала, которые вынужденно попали в затруднительное положение. О переносе рейсов стало известно не вчера. Жаль, что сотрудники старого вокзала своевременно не проинформировали об изменениях своих пассажиров», — сообщил редакции представитель нового автовокзала.