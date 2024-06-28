Три автовокзала функционируют в Ростове: рассказываем, как они будут работать

О том, как они будут работать, читайте в нашем материале.
С Центрального областного автовокзала сегодня можно отправиться в 10 направлениях — Новочеркасск, Волгодонск, Багаевская, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановская, Буденновская. Рейсы выполняют три компании-перевозчика. В ближайшем будущем список муниципальных образований, куда будут следовать автобусы, расширится.
Как сообщали некоторые СМИ, ростовчане возмущаются, что привычные им областные рейсы перенесли неожиданно и насильно. В минтрансе Ростовской области нашему изданию рассказали, что компании заранее уведомили ООО «Ростдонавтовокзал» о расторжении договора.
«Рейсы маршрутов, переведенных на Областной автовокзал “Центральный”, отправляются в соответствии с утвержденным расписанием движения, а также свидетельством об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок. Изменение схемы движения прорабатывалось заранее, компании уведомляли ООО “Ростдонавтовокзал” о намерении расторгнуть договор обслуживания».
О переносе рейсов сообщалось также в социальных сетях и разных СМИ. Об изменении рейсов пассажиров должно было уведомить и руководство старого автовокзала.
«С пониманием относимся к переживаниям пассажиров старого автовокзала, которые вынужденно попали в затруднительное положение. О переносе рейсов стало известно не вчера. Жаль, что сотрудники старого вокзала своевременно не проинформировали об изменениях своих пассажиров», — сообщил редакции представитель нового автовокзала.
Представитель «Ростдонавтовокзала» (в народе его называю Старым) сообщала городским изданиям, что закрытия вокзала не будет, а рейсы выполняются согласно расписанию.
Также ранее сообщалось, что новый Центральный автовокзал будет обслуживать не менее 150 маршрутов — от международных, межрегиональных до межмуниципальных и внутригородских.
На открытии директор нового вокзала Алена Беликова рассказала, что в ближайшие три месяца стартуют межрегиональные перевозки — в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым. Также автобусы будут отправляться в новые территории России.
Межрегиональные рейсы останутся и на Главном автовокзале, который находится на проспекте Сиверса, 3. Какие маршруты будут работать на вокзалах, решают транспортные компании и перевозчики.
«Инициаторами изменения маршрутов могут выступать органы местного самоуправления, перевозчик и минтранс. Минтранс принимает окончательное решение на основании обращений перевозчика», — сообщили в министерстве.
Жители Ростовской области могут самостоятельно выбрать вокзал и маршрут, который им удобен. Для этого необходимо ознакомиться с расписанием и актуальной информацией на сайтах автовокзала.
Напомним, что с 27 июня до нового Центрального автовокзала в Ростове начали ходить автобусы №№ 7, 82, 93 и троллейбус № 9.