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Три автовокзала функционируют в Ростове: рассказываем, как они будут работать

Ростовская область, 28 июня 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону 27 июня прошло техническое открытие Центрального автовокзала, который находится на проспекте Шолохова, 270/1. Сейчас в городе функционируют три автовокзала.

Источник: Don24.ru

О том, как они будут работать, читайте в нашем материале.

С Центрального областного автовокзала сегодня можно отправиться в 10 направлениях — Новочеркасск, Волгодонск, Багаевская, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановская, Буденновская. Рейсы выполняют три компании-перевозчика. В ближайшем будущем список муниципальных образований, куда будут следовать автобусы, расширится.

Как сообщали некоторые СМИ, ростовчане возмущаются, что привычные им областные рейсы перенесли неожиданно и насильно. В минтрансе Ростовской области нашему изданию рассказали, что компании заранее уведомили ООО «Ростдонавтовокзал» о расторжении договора.

«Рейсы маршрутов, переведенных на Областной автовокзал “Центральный”, отправляются в соответствии с утвержденным расписанием движения, а также свидетельством об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок. Изменение схемы движения прорабатывалось заранее, компании уведомляли ООО “Ростдонавтовокзал” о намерении расторгнуть договор обслуживания».

сообщили в минтрансе

О переносе рейсов сообщалось также в социальных сетях и разных СМИ. Об изменении рейсов пассажиров должно было уведомить и руководство старого автовокзала.

«С пониманием относимся к переживаниям пассажиров старого автовокзала, которые вынужденно попали в затруднительное положение. О переносе рейсов стало известно не вчера. Жаль, что сотрудники старого вокзала своевременно не проинформировали об изменениях своих пассажиров», — сообщил редакции представитель нового автовокзала.

Представитель «Ростдонавтовокзала» (в народе его называю Старым) сообщала городским изданиям, что закрытия вокзала не будет, а рейсы выполняются согласно расписанию.

Также ранее сообщалось, что новый Центральный автовокзал будет обслуживать не менее 150 маршрутов — от международных, межрегиональных до межмуниципальных и внутригородских.

На открытии директор нового вокзала Алена Беликова рассказала, что в ближайшие три месяца стартуют межрегиональные перевозки — в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым. Также автобусы будут отправляться в новые территории России.

Межрегиональные рейсы останутся и на Главном автовокзале, который находится на проспекте Сиверса, 3. Какие маршруты будут работать на вокзалах, решают транспортные компании и перевозчики.

«Инициаторами изменения маршрутов могут выступать органы местного самоуправления, перевозчик и минтранс. Минтранс принимает окончательное решение на основании обращений перевозчика», — сообщили в министерстве.

Жители Ростовской области могут самостоятельно выбрать вокзал и маршрут, который им удобен. Для этого необходимо ознакомиться с расписанием и актуальной информацией на сайтах автовокзала.

Напомним, что с 27 июня до нового Центрального автовокзала в Ростове начали ходить автобусы №№ 7, 82, 93 и троллейбус № 9.