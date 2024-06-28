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В Самарскую область придет штормовой ветер 29 июня

Жителей Самарской области предупредили о приближающейся непогоде.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 88% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили об ухудшении погоды. В регион в субботу, 29 июня, придет сильный штормовой ветер. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. 29 июня местами в Самарской области ожидается усиление северного ветра. Его порывы будут достигать 15−20 м/с, — говорится в сообщении.

Самарцам при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий. В случае непогоды не следует укрываться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Также очень опасно находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам.

Автомобили во время сильного ветра следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.