В Самарскую область придет штормовой ветер 29 июня

В Самарской области местных жителей предупредили об ухудшении погоды. В регион в субботу, 29 июня, придет сильный штормовой ветер. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. 29 июня местами в Самарской области ожидается усиление северного ветра. Его порывы будут достигать 15−20 м/с, — говорится в сообщении.
Самарцам при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий. В случае непогоды не следует укрываться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Также очень опасно находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам.
Автомобили во время сильного ветра следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.