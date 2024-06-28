В Самарскую область придет штормовой ветер 29 июня

Самарцам при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий. В случае непогоды не следует укрываться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями. Также очень опасно находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам.