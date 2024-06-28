В Самарской области в Волгу выпустили 27 тысяч мальков стерляди

В акции приняли участие школьники из подшефного «Роснефть-класса» предприятия и молодежь Всероссийского общественного «Движения Первых». В ходе экологической акции ребята узнали много интересного о Волге и ее экосистеме, а также о простых правилах, соблюдая которые, каждый может внести вклад в защиту окружающей среды и водного баланса нашей страны. Такой открытый экоурок способствует формированию экологической осознанности у подрастающего поколения и практических навыков заботы об окружающей среде.