День молодежи 2024 в Перми: программа мероприятий на 29 июня

В 13:30 исполнитель встретится с молодежью Перми в Лектории на совместной площадке с Российским обществом «Знание». Gazan проведет небольшую лекцию на тему «Харизма, юмор, риск: как покорять музыкальные чарты» и ответит на вопросы молодых пермяков. В 14.00 Gazan выступит на главной сцене эспланады.