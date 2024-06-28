День молодежи 2024 в Перми: программа мероприятий на 29 июня

Рассказываем, какие мероприятия пройдут в День молодежи 29 июня 2024 в Перми, и публикуем программу событий.
В 2024 году День молодежи в Перми состоится 29 июня. Он пройдет на фестивальной площадке «Города встреч» — на городской эспланаде. Гостей Дня молодежи ждут спортивные, развлекательные и тематические площадки, а также большой концерт популярных исполнителей.
Рассказываем, какие мероприятия пройдут в День молодежи 29 июня 2024 в Перми
Откроет День молодежи в Перми автор и исполнитель собственных песен, автор хита «Что за лев этот Тигр» — певец и музыкант Gazan.
В 13:30 исполнитель встретится с молодежью Перми в Лектории на совместной площадке с Российским обществом «Знание». Gazan проведет небольшую лекцию на тему «Харизма, юмор, риск: как покорять музыкальные чарты» и ответит на вопросы молодых пермяков. В 14.00 Gazan выступит на главной сцене эспланады.
В течение всего дня, с 12.00 до 20.00 часов, на эспланаде Перми будут работать уличные тематические площадки. Гости мероприятия смогут принять участие в различных мастер-классах и играх.
Также в рамках праздника пройдет Кубок Дня молодежи по КВН. В нем примут участие чемпион Высшей лиги Сборная Пермского края, команды «Дубль 2», «Доктор Хаусс» и «Золотые».
Подробная программа мероприятий в День молодежи 29 июня 2024 в Перми
Лаундж-зона.
12:00 — 14:00 — Показательное выступление по самообороне 4−5 минут, мастер-класс по самообороне и оказанию Первой медицинской помощи (разбор бытовых ситуаций).
12:00 — 20:00 — Популярные настольные игры.
14:00 −16:00 — Напольная игра по карьерной траектории.
16:00 −18:00 — Йога, медитация и стояние на гвоздях.
18:00 — 20:00 — Зона отдыха.
Полезный Лаундж с монитором.
12:00 — 13:00 — Кандинский Квиз.
13:00 — 14:00 — Квиз по современным достижениям России и молодежной политике.
14:00 — 15:00 — Интерактивные площадки для зрителей, возможность попробовать поиграть на электрогитаре, барабанной установке.
15:00 — 16:00 — 10 мастер-классов «Движения Первых».
16:00 — 17:00 — Код Доступа Сталинград.
17:00 — 19:00 — Чат-бот от проекта «Искусственный интеллект».
19:00 — 20:30 — Мьюзик-холл, интерактивные площадки для зрителей, возможность попробовать поиграть на электрогитаре, барабанной установке.
Зона настольных игр.
Главная сцена.
13.00 — 13.30 — Мастер-класс по направлению «Zumba».
13:30 — 14:00 — Концертная программа от Движения Первых.
14:00 — 15:00 — Открытие фестиваля, концертная программа «Фолк».
15:00 — 16:00 — Свадебная церемония.
16:00 — 16:30 — Акция «Мы-граждане России».
16:30 — 17:00 — Награждение амбассадоров и активистов.
17:00 — 17:30 — Выступление молодых артистов и награждение молодых пермяков.
17:30 — 18.00 — Акция «Мы-граждане России».
18:00 — 20:00 — Кубок Дня молодежи по КВН: сразятся чемпионы разных лиг.
20:00 — 21:00 — Выступление хедлайнеров. На главной сцене эспланады со своими главными хитами перед пермяками и гостями города выступят артисты Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и Дааша.
21:00 — 22:30 — DJ-сет. Выступят победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest.
Лекторий.
12.00 — 13.00 — Мастер-классы от Движения.
13:00 — 13:30 — Лекция на тему финансовой безопасности и кибербезопасности.
13:30 — 14:00 — Лекция от Российского общества «Знание».
14:30 — 15:30 — Стратегическая сессия Координационного совета работающей молодежи города Перми «2024».
16:00 — 16:30 — Мастер-класс от Чемпионов Высшей лиги КВН.
16:30 — 17:30 — Иммерсивный тренинг «Семейные сценарии».
17:30 — 18:30 — Робототехнический танковый биатлон Разговор с участниками СВО.
18:30 — 19:30 — Выставка современного оружия Вооруженных Сил РФ, мастер-класс по разборке и сборке АК-74, интерактивная игра «За нами имя Героя», выставка интерактивных плакатов с дополненной реальностью из комнаты юнармейца, работа выставки экспонаты с мест сражений ВОВ, представление деятельности РО ООД «Поисковое движение России» в Пермском крае, напольная игра «За нами имя Героя».
20:30 — 23:00 — Турнир по Фифе, четверть финалы — финалы.
Зона Digital с монитором.
12:00 — 14:00 — Интерактивная площадка РСО, где каждый может попробовать себя в роли бойца студотряда.
14:00 — 16:00 — Мастер-классы по визуальному программированию, компьютерной грамотности, геймдизайну.
16:00 — 19:00 — Площадка с любимыми киберспортивными дисциплинами.
19:00 — 20:00 — Турнир по Фифе, отборочные.
Уличная площадка.
12:00 — 20:00 — Мастер-классы по стрит-арту Кастомизация одежды Создание открыток.
12:00 — 20:00 — Интерактивная площадка «Мегасканворд “Пермь 301”.
12:00 — 20:00 — Интерактивная площадка #ядома.
12:00 — 20:00 — Открытая площадка с мастер-классами: большой теннис, планка челлендж, мастер-класс боевого искусства с чемпионом мира мастер-класс с Рустамом Нугаевым — чемпион мира по боксу.
12:00 — 20:00 — Корзина для сборов гуманитарной помощи от Росмолодежь.
12:00 — 20:00 — Детские интерактивные площадки, спортивные семейные игры: Селфи-зеркало.
12:00 — 20:00 — Выставка современного оружия Вооруженных Сил Российской Федерации, Работа выставки экспонаты с мест сражений ВОВ, представление деятельности РО ООД «Поисковое движение России» в Пермском крае.
12:00 — 20:00 — Иммерсивный интерактив с амбассадором Тавриды «Сказки о Тавриде».
12:00 — 20:00 — Интерактивы от Пермского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»: настольная игра «Донорство с умом», блиц-игра «Кровь и ее компоненты», обследования участников Дня молодежи, а также различные мастер-классы.
Медиацентр.
13:00 — 13:30 — Эмодзи КВИЗ.
14:15 — 15:15 — Музыкальная игра.
15:15 — 16:00 — Мастер-класс по нейросети.
16:00 — 16:45 — Мастер-класс по мобильной фотосъемке.
16:45 — 17:30 — Мастер-класс съемке видеоклипов.
19:30 — 20:15 — Мастер-класс по тексту.
20:15 — 21:00 — Мастер-класс по подкастам.
Участие в праздничных мероприятиях в День молодежи бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодежи2024.рф.