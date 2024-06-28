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День молодежи 2024 в Перми: программа мероприятий на 29 июня

Публикуем программу мероприятий на День молодежи 29 июня 2024 в Перми.

Источник: Без источника

Рассказываем, какие мероприятия пройдут в День молодежи 29 июня 2024 в Перми, и публикуем программу событий.

В 2024 году День молодежи в Перми состоится 29 июня. Он пройдет на фестивальной площадке «Города встреч» — на городской эспланаде. Гостей Дня молодежи ждут спортивные, развлекательные и тематические площадки, а также большой концерт популярных исполнителей.

Рассказываем, какие мероприятия пройдут в День молодежи 29 июня 2024 в Перми

Откроет День молодежи в Перми автор и исполнитель собственных песен, автор хита «Что за лев этот Тигр» — певец и музыкант Gazan.

В 13:30 исполнитель встретится с молодежью Перми в Лектории на совместной площадке с Российским обществом «Знание». Gazan проведет небольшую лекцию на тему «Харизма, юмор, риск: как покорять музыкальные чарты» и ответит на вопросы молодых пермяков. В 14.00 Gazan выступит на главной сцене эспланады.

В течение всего дня, с 12.00 до 20.00 часов, на эспланаде Перми будут работать уличные тематические площадки. Гости мероприятия смогут принять участие в различных мастер-классах и играх.

Также в рамках праздника пройдет Кубок Дня молодежи по КВН. В нем примут участие чемпион Высшей лиги Сборная Пермского края, команды «Дубль 2», «Доктор Хаусс» и «Золотые».

Подробная программа мероприятий в День молодежи 29 июня 2024 в Перми

Лаундж-зона.

12:00 — 14:00 — Показательное выступление по самообороне 4−5 минут, мастер-класс по самообороне и оказанию Первой медицинской помощи (разбор бытовых ситуаций).

12:00 — 20:00 — Популярные настольные игры.

14:00 −16:00 — Напольная игра по карьерной траектории.

16:00 −18:00 — Йога, медитация и стояние на гвоздях.

18:00 — 20:00 — Зона отдыха.

Полезный Лаундж с монитором.

12:00 — 13:00 — Кандинский Квиз.

13:00 — 14:00 — Квиз по современным достижениям России и молодежной политике.

14:00 — 15:00 — Интерактивные площадки для зрителей, возможность попробовать поиграть на электрогитаре, барабанной установке.

15:00 — 16:00 — 10 мастер-классов «Движения Первых».

16:00 — 17:00 — Код Доступа Сталинград.

17:00 — 19:00 — Чат-бот от проекта «Искусственный интеллект».

19:00 — 20:30 — Мьюзик-холл, интерактивные площадки для зрителей, возможность попробовать поиграть на электрогитаре, барабанной установке.

Зона настольных игр.

13:00—18:00 — Игра с экспертами Росмолодежь: Гранты (Начало игр в 13:00, 15:00, 17:00).

Главная сцена.

13.00 — 13.30 — Мастер-класс по направлению «Zumba».

13:30 — 14:00 — Концертная программа от Движения Первых.

14:00 — 15:00 — Открытие фестиваля, концертная программа «Фолк».

15:00 — 16:00 — Свадебная церемония.

16:00 — 16:30 — Акция «Мы-граждане России».

16:30 — 17:00 — Награждение амбассадоров и активистов.

17:00 — 17:30 — Выступление молодых артистов и награждение молодых пермяков.

17:30 — 18.00 — Акция «Мы-граждане России».

18:00 — 20:00 — Кубок Дня молодежи по КВН: сразятся чемпионы разных лиг.

20:00 — 21:00 — Выступление хедлайнеров. На главной сцене эспланады со своими главными хитами перед пермяками и гостями города выступят артисты Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и Дааша.

21:00 — 22:30 — DJ-сет. Выступят победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest.

Лекторий.

12.00 — 13.00 — Мастер-классы от Движения.

13:00 — 13:30 — Лекция на тему финансовой безопасности и кибербезопасности.

13:30 — 14:00 — Лекция от Российского общества «Знание».

14:30 — 15:30 — Стратегическая сессия Координационного совета работающей молодежи города Перми «2024».

16:00 — 16:30 — Мастер-класс от Чемпионов Высшей лиги КВН.

16:30 — 17:30 — Иммерсивный тренинг «Семейные сценарии».

17:30 — 18:30 — Робототехнический танковый биатлон Разговор с участниками СВО.

18:30 — 19:30 — Выставка современного оружия Вооруженных Сил РФ, мастер-класс по разборке и сборке АК-74, интерактивная игра «За нами имя Героя», выставка интерактивных плакатов с дополненной реальностью из комнаты юнармейца, работа выставки экспонаты с мест сражений ВОВ, представление деятельности РО ООД «Поисковое движение России» в Пермском крае, напольная игра «За нами имя Героя».

20:30 — 23:00 — Турнир по Фифе, четверть финалы — финалы.

Зона Digital с монитором.

12:00 — 14:00 — Интерактивная площадка РСО, где каждый может попробовать себя в роли бойца студотряда.

14:00 — 16:00 — Мастер-классы по визуальному программированию, компьютерной грамотности, геймдизайну.

16:00 — 19:00 — Площадка с любимыми киберспортивными дисциплинами.

19:00 — 20:00 — Турнир по Фифе, отборочные.

Уличная площадка.

12:00 — 20:00 — Мастер-классы по стрит-арту Кастомизация одежды Создание открыток.

12:00 — 20:00 — Интерактивная площадка «Мегасканворд “Пермь 301”.

12:00 — 20:00 — Интерактивная площадка #ядома.

12:00 — 20:00 — Открытая площадка с мастер-классами: большой теннис, планка челлендж, мастер-класс боевого искусства с чемпионом мира мастер-класс с Рустамом Нугаевым — чемпион мира по боксу.

12:00 — 20:00 — Корзина для сборов гуманитарной помощи от Росмолодежь.

12:00 — 20:00 — Детские интерактивные площадки, спортивные семейные игры: Селфи-зеркало.

12:00 — 20:00 — Выставка современного оружия Вооруженных Сил Российской Федерации, Работа выставки экспонаты с мест сражений ВОВ, представление деятельности РО ООД «Поисковое движение России» в Пермском крае.

12:00 — 20:00 — Иммерсивный интерактив с амбассадором Тавриды «Сказки о Тавриде».

12:00 — 20:00 — Интерактивы от Пермского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»: настольная игра «Донорство с умом», блиц-игра «Кровь и ее компоненты», обследования участников Дня молодежи, а также различные мастер-классы.

Медиацентр.

13:00 — 13:30 — Эмодзи КВИЗ.

14:15 — 15:15 — Музыкальная игра.

15:15 — 16:00 — Мастер-класс по нейросети.

16:00 — 16:45 — Мастер-класс по мобильной фотосъемке.

16:45 — 17:30 — Мастер-класс съемке видеоклипов.

19:30 — 20:15 — Мастер-класс по тексту.

20:15 — 21:00 — Мастер-класс по подкастам.

Участие в праздничных мероприятиях в День молодежи бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодежи2024.рф.

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