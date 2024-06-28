Двое челябинских медиков оказались в списке лучших в стране

Заведующая отделением радиотерапии № 3 ЧОКЦОиЯМ Мария Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог». Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, специалист возглавляет отделение с 2008 года, а до этого она закончила ординатуру по направлению «Онкология» и обучение по специальности «Радиотерапия». Сама же специалист уверена, что победила не она одна, а вся команда медучреждения.
«Убеждена, что в нашей профессии один в поле — не воин, и первое место — это результат слаженной работы всего коллектива онкоцентра. Все вместе мы смогли создать необходимые условия для успешной работы и достижения высоких результатов», — поделилась Мария Ивахно.
Втором специалистом, получившим признание на всероссийском уровне, стала заведующая неврологическим отделением поликлиники № 2 ОКБ № 3 Ирина Пономарева. Она получила высшую квалификационную категорию по специальности «Неврология». Кроме того, врач работает с пациентами с эпилепсией и пароксизмальными состояниями.
Ирина Пономарева отметила, что профессиональные конкурсы — хороший мотиватор для профессионального развития. Она также поблагодарила коллег за оказанную поддержку.