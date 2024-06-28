Пропавшую в Сочи женщину нашли спящей в море на спине

Сообщение о ЧП поступило поздним вечером в четверг, сотрудник сочинского пляжа сообщил, что женщина зашла в море в одежде, но на берег так и не вернулась. На поиски выдвинулись две группы спасателей: одни на катере обследовали акваторию на удалении от берега до 800 метров, другие осматривали береговую полосу.
Утром в пятницу очевидцы сообщили, что обнаружили в море на пляже «Маяк» женщину без признаков жизни на плавучем ограждении. Она лежала на спине на дорожке из буйков в 40−50 метрах от берега.
«Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт “утонувшую”, но женщина дернула рукой. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии. Спасенная оказалась 50-летней жительницей Краснодарского края», — говорится в сообщении ЮРПСО.
Как уточнили РИА Новости в отряде, женщина крепко спала в море на спине. Там назвали благоприятный исход ситуации уникальным везением. По словам спасателей, женщина могла перевернуться и не успела бы быстро среагировать, чтобы выплыть.
Ранее в отряде предупреждали, что состояние опьянения — основная причина, по которой гибнут туристы.