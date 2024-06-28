Экс-замначальника Калининградской дистанции пути осудили за взятку

В связи с полным признанием вины и оказанием активного содействия в расследовании дела фигуранту назначено наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере железнодорожного транспорта на срок один год и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.