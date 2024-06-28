Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге закрыли движение по улице Июльской

В Екатеринбурге закрыли движение по улице Июльской из-за модернизации магистральных тепловых сетей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге по улице Июльской, от улицы Учителей до дома № 19 по Июльской улице. Перекрытие будет действовать с 1 июля по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

— Это необходимо для проведения работ по модернизации магистральных тепловых сетей по улице Июльской, — рассказали в мэрии уральской столицы.

Строители попросили жителей Екатеринбурга с пониманием относиться к временным неудобствам, а также заранее планировать мой маршрут.

Напомним, в Екатеринбурге 27 июня продлили сроки закрытия проезда по улице Пушкина. Ограничения будут сохраняться до 31 июля.

Запрет на проезд распространяется на участок по улице Пушкина в районе дома № 2 по улице Первомайской. На участке проводятся работы по устройству наружных сетей водоотведения.