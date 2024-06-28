Движение ограничат на двух участках улицы Генкиной из-за ремонта теплосетей

В Нижнем Новгороде на двух участках дороги по улице Генкиной в связи с ремонтом теплосетей временно приостановят движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
С 06:00 1 июля до 23:59 15 июля ограничат движение между домами № 28 и № 31А по улице Генкиной, а с с 06:00 1 июля до 23:59 19 июля — на участке в районе домов № 46 и № 66.
Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.