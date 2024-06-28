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Движение ограничат на двух участках улицы Генкиной из-за ремонта теплосетей

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.

В Нижнем Новгороде на двух участках дороги по улице Генкиной в связи с ремонтом теплосетей временно приостановят движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

С 06:00 1 июля до 23:59 15 июля ограничат движение между домами № 28 и № 31А по улице Генкиной, а с с 06:00 1 июля до 23:59 19 июля — на участке в районе домов № 46 и № 66.

Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.