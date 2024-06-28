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Узбекские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Азии

В первый день турнира с участием спортсменов не старше 23 лет, проходящего в Иордании, разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Члены сборной Узбекистана по спортивной борьбе завоевали три медали на Чемпионате Азии U-23 в столице в Иордании Аммане, сообщает пресс-служба НОК.

В первый день стартовавшего накануне турнира разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе.

«Примечательно, что в рамках этого дня нашим представителям удалось записать в актив делегации 2 золотые и 1 серебряную медали», — говорится в сообщении.

Золото:

−77 кг: Дониёрхон Накибов;

−82 кг: Мухаммадкадыр Расулов.

Серебро:

−72 кг: Абдулло Алиев.