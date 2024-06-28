Петербуржцев предупредили о ливнях и сильном ветре 29 июня

По данным синоптиков, осадки придут в город во второй половине дня субботы. При этом температура, несмотря на ливни и ветер, сильно не упадет и будет держаться в пределах от +27 до +29 градусов. А вот воскресенье, хоть и обойдется без осадков, но жарой досаждать не будет. Ожидается, что столбик термометра в этот день будет показывать от +22 до +24 градусов.