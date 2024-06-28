Воронежские власти опубликовали график отключения горячей воды на июль

В Воронеже в самом разгаре профилактические работы по подготовке отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону. Сегодня, 28 июня, мэрия опубликовала перечень домов, жильцам которых придется терпеть неудобства с подогревом воды в июле. Ограничения коснутся более 1 100 адресов. С полным графиком отключений можно познакомиться по ссылке.