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Воронежские власти опубликовали график отключения горячей воды на июль

Жильцам свыше 1 100 домов придется греть воду.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в самом разгаре профилактические работы по подготовке отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону. Сегодня, 28 июня, мэрия опубликовала перечень домов, жильцам которых придется терпеть неудобства с подогревом воды в июле. Ограничения коснутся более 1 100 адресов. С полным графиком отключений можно познакомиться по ссылке.

Кстати, возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ.

— Поэтому потребителям стоит дополнительно уточнять сроки отключения и возобновления горячего водоснабжения у обслуживающих дома организаций, — пояснили в администрации Воронежа.

ЖКХ