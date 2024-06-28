Лосось вместо форели продавал предприниматель в Нижегородской области

Факт оформления ветеринарных сопроводительных документов с подменой рыбного сырья зафиксирован с помощью ФГИС «Меркурий» с Нижегородской области, сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Нарушения были выявлены 21 июня. Уполномоченное лицо ИП Курбатов Владимир Сергеевич в качестве сырья для выработки голов лосося слабосоленых указал головы форели свежемороженые. Таким образом, производитель осуществил подмену форели на лосось.
Производственный документ на головы лосося был аннулирован.
27 июня предприятию вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.