Минздрав опроверг данные о случае ботулизма в Уфе

Как пояснили ГорОбзор.ру в Минздраве Башкирии, уфимка в больницу не обращалась.
«В этом году случаев ботулизма у нас не было. Такой пациентки у нас нет», — заверила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Мария Апкаримова.
Сегодня, 28 июня, в соцсетях распространилась информация о случае ботулизма в Уфе. В частности, новость о девушке, которая отравилась в ресторане Frank by Баста.
Как пояснили ГорОбзор.ру в Минздраве Башкирии, уфимка в больницу не обращалась.
«В этом году случаев ботулизма у нас не было. Такой пациентки у нас нет», — заверила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Мария Апкаримова.