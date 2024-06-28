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Минздрав опроверг данные о случае ботулизма в Уфе

Сегодня, 28 июня, в соцсетях распространилась информация о случае ботулизма в Уфе. В частности, новость о девушке, которая отравилась в ресторане Frank by Баста.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Как пояснили ГорОбзор.ру в Минздраве Башкирии, уфимка в больницу не обращалась.

«В этом году случаев ботулизма у нас не было. Такой пациентки у нас нет», — заверила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Мария Апкаримова.