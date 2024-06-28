Проездные помогут нижегородцам сэкономить при поездке в метро

Нижегородцы могут купить проездные, чтобы сэкономить при поездках в метро. Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».
Напомним, что с 1 июля проезд на общественном транспорте в Нижнем Новгороде подорожает до 40 рублей. Это касается как наземного транспорта, так и подземного. При оплате картой проезд будет стоить 35 рублей.
Для тех, кто регулярно пользуется нижегородским метрополитеном, создали проездные. Так, на четыре поездки проездной будет стоит 125 рублей, то есть одна поездка выйдет в 31,25 рублей. На 10 поездок — 300 рублей, а на 60 поездок — 1400 рублей.