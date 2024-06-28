Проездные помогут нижегородцам сэкономить при поездке в метро

Для тех, кто регулярно пользуется нижегородским метрополитеном, создали проездные. Так, на четыре поездки проездной будет стоит 125 рублей, то есть одна поездка выйдет в 31,25 рублей. На 10 поездок — 300 рублей, а на 60 поездок — 1400 рублей.