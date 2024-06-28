Участникам феста #ТриЧетыре показали древнее золото сарматов

Новая экспозиция под названием «Золотая кладовая. Сокровища древних степей» с артефактами из захоронений сарматов открылась в Волгоградском областном краеведческом музее. Около 85% древних экспонатов обнаружили в 2023 году в промзоне Заволжья. Первыми уникальную коллекцию увидели губернатор Андрей Бочаров и участники молодежного фестиваля #ТриЧетыре, сообщили в обладмине.