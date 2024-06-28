Участникам феста #ТриЧетыре показали древнее золото сарматов

Новая экспозиция под названием «Золотая кладовая. Сокровища древних степей» с артефактами из захоронений сарматов открылась в Волгоградском областном краеведческом музее. Около 85% древних экспонатов обнаружили в 2023 году в промзоне Заволжья. Первыми уникальную коллекцию увидели губернатор Андрей Бочаров и участники молодежного фестиваля #ТриЧетыре, сообщили в обладмине.
«Важно передать последующим поколениям месседж, посыл, что мы — часть огромной цивилизации, часть большой истории», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Волгоградцы смогут увидеть новую золотую экспозицию музея уже со 2 июля 2024 года. Самые древние экспонаты на выставке от IV века до н. э. Здесь и оружие, и украшения — пряжки, подвески, браслеты.