Очередь на Крымском мосту превысила 480 автомобилей — ждать до 2 часов

«В очереди со стороны Керчи находится 483 транспортных средства. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Ранее в час дня сообщалось, что очередь на Крымском мосту выросла в два раза.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.