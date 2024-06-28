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Очередь на Крымском мосту превысила 480 автомобилей — ждать до 2 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на подъездах к досмотровым пунктам к четырем часам дня в пятницу в очереди находятся 483 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

«В очереди со стороны Керчи находится 483 транспортных средства. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее в час дня сообщалось, что очередь на Крымском мосту выросла в два раза.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.