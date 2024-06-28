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В связи с жарой метрополитен Петербурга организовал раздачу питьевой воды

Метрополитен Санкт-Петербурга бесплатно раздает питьевую воду у станций, на которых традиционно наблюдается повышенный пассажиропоток, сообщили в пресс-службе подземки.

Источник: Коммерсантъ

Жителям и гостям города перечислили, где можно получить бутылку воды. В список включили десять станций: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Озерки», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь» и «Комендантский проспект».

В метрополитене отметили, что сотрудники предприятия следят за показателями температуры в городе. В связи с обострением ситуации список могут скорректировать.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за аномальной жары в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности.

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