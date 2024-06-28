Особый режим доступа в аэропорт Кишинева продлен еще на 30 дней

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Аэропорт Кишинева продлевает ограничение по доступу в здание еще на 30 дней, об этом сообщили в администрации воздушной гавани.
«Международный аэропорт Кишинева с Пограничной полицией в Республике Молдова и Орган гражданской авиации в Республике Молдова сообщает, что меры по ограничению доступа в терминал аэропорта продлеваются еще на 30 календарных дней, до 31 июля 2024 года», — говорится в сообщении.
Напомним, начиная с первого мая этого года доступ в терминал аэропорта разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.
При этом в последнее время участились случаи задержания при таможенном досмотре в аэропорту Кишинева граждан Молдовы, прибывающих в страну, у которых в паспорте есть отметки о посещении России, а также политиков, представляющих оппозиционные силы.
В конце мая Погранполиция сообщила, что ограничения продлены на 30 дней.