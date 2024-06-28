Лада Дэнс выступит на концерте к 70-летнему юбилею Волжского 21 июля

В 2024 году город Волжский Волгоградской области отмечает свое 70-летие. Празднование Дня города пройдет в конце июля в парке «Гидростроитель». Поздравит город с юбилеем Лада Дэнс, которая порадует публику старыми хитами и новыми песнями. Праздничный концерт пройдет в воскресенье, 21 июля. сообщили в администрации Волжского.
В Волжском к юбилею обещают множество приятных сюрпризов для жителей. Помимо концерта со звездой волжан ждет уникальный спектакль-импровизация московского театра Нонны Гришаевой. Ее покажут на уличных экранах города. В парке «Волжский» 20 и 21 июля 2024 пройдет фестиваль джаза. Там же состоится большой детский праздник.