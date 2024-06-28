Омичам рассказали, почему в работе валидаторов происходят сбои

Омичи в последнее время стали отмечать, что в работе валидаторов имеются сбои — они издают непривычный звук, загорается чёрный экран, оплата проходит несколько раз. Причину сбоев назвал генеральный директор «Пассажирсервиса» Алексей Васильев. Он объяснил, что сложности возникают из-за внедрения NFC-табличек. Напомним, по QR-кодам на табличках можно оплатить проезд со скидкой.
«Это связано с внедрением NFC-табличек. Программное обеспечение было изменено, возникли такие проблемы. Сейчас мы решаем этот вопрос», — объяснил Алексей Васильев.
Ранее было принято решение об увеличении стоимости проезда в омском общественном транспорте до 35−40 рублей. При этом до конца сентября омичам дали возможность оплачивать проезд со скидкой до 8 рублей по QR-кодам.