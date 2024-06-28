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В Канавине более 500 человек получили новое жилье по государственной региональной программе

В программу по переселению граждан вошел 31 многоквартирный дом.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода с 2019 года более 500 человек получили новое жилье по государственной региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы». Об этом сообщили в районной администрации.

В программу по переселению граждан вошел 31 многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Дома были расположены на улицах Керченской, Бакунина, Крановой, Прокофьева, Знаменской, Чонгарской, Актюбинской, Зеленодольской, Анри Барбюса, Лесной городок, Металлургической, Красина, Чкалова, Героя Фильченкова, Узбекской, Приокской и Московском шоссе.

«С помощью данной программы мы стараемся оперативно решать обращения жителей, создавать для нижегородцев безопасные и благоприятные условия проживания. На территории Канавинского района был расположен 31 аварийный дом, вошедший в программу переселения граждан. На данный момент проводятся мероприятия по сносу данных объектов недвижимости», — заявил и.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

По вопросам учета жилья и реализации жилищных программ жители могут обращаться в администрацию Канавинского района по телефонам: 435 86 58, 435 86 59.