В Канавине более 500 человек получили новое жилье по государственной региональной программе

В Канавинском районе Нижнего Новгорода с 2019 года более 500 человек получили новое жилье по государственной региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы». Об этом сообщили в районной администрации.