В Канавине более 500 человек получили новое жилье по государственной региональной программе

В Канавинском районе Нижнего Новгорода с 2019 года более 500 человек получили новое жилье по государственной региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы». Об этом сообщили в районной администрации.
В программу по переселению граждан вошел 31 многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Дома были расположены на улицах Керченской, Бакунина, Крановой, Прокофьева, Знаменской, Чонгарской, Актюбинской, Зеленодольской, Анри Барбюса, Лесной городок, Металлургической, Красина, Чкалова, Героя Фильченкова, Узбекской, Приокской и Московском шоссе.
По вопросам учета жилья и реализации жилищных программ жители могут обращаться в администрацию Канавинского района по телефонам: 435 86 58, 435 86 59.