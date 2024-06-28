Роспотребнадзор назвал шесть опасных озер для купания в Нижнем Новгороде

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в шести озерах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно информации, специалисты отобрали более 200 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели. Так, не рекомендуется купаться на озере Сортировочное, Больничное и Мещерское, озера Светлоярское, Лунское, Пестичное.
Кроме того, в Нижегородской области не стоит купаться в озере Святое в Дзержинске. Также специалисты напоминают о том, что купать нужно только в оборудованных для этого местах и не допускать попадание воды из озера в рот. В случае, если это случилось, важно прополоскать рот бутилированной водой и следить за своим самочувствием.