Более восьми тысяч человек посетили площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижегородской области

28 июня в Нижнем Новгороде и 13 муниципалитетах Нижегородской области прошли мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На 17 площадках ярмарки было представлено около 15 тысяч вакансий от ведущих работодателей региона.

В очном формате с возможностями трудоустройства ознакомились более восьми тысяч человек. Ярмарка привлекла внимание как профессионалов, так и начинающих специалистов, а также студентов и школьников.

На площади Маркина в Нижнем Новгороде перед участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства выступил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

«Сегодня Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится не только в Нижегородской области, но и по всей стране. Для нашего региона это мероприятие особенно важно, потому что экономика развивается высокими темпами, и нашим предприятиям постоянно требуются новые кадры. Мы отслеживаем количество вакансий в регионе практически ежедневно, и можно сказать, что на протяжении последнего года эта цифра остается на уровне 80 тысяч человек», — рассказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора отметил, что в 2024 году впервые за продолжительное время приток рабочей силы в регион превысил отток кадров.

«Это положительный тренд, который свидетельствует о том, что в Нижегородской области становится все более комфортно жить и работать. Мы прикладываем значительные усилия для того, чтобы возможности профессиональной самореализации в родном регионе находила, в первую очередь, наша молодежь. Серьезная работа в этом направлении ведется нашими предприятиями совместно с вузами, которые сегодня также широко представлены на ярмарке», — подчеркнул Андрей Саносян.

Как отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, большое значение имеет и тот факт, что в регионе ежегодно на 20−30% увеличивается средний размер заработной платы. Одна из амбициозных задач — войти в число регионов-лидеров в стране по уровню заработной платы.

«Из общего количества вакансий, которые были представлены на ярмарке, 60% доступны людям без опыта или с минимальным опытом работы. Символично, что в эти дни многие студенты получают свои дипломы, и некоторые из них пришли к нам за карьерными консультациями», — рассказал Игорь Пантюхин.

На главной площадке ярмарки в Нижнем Новгороде работала тематическая зона Молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО. СТАРТ», где для гостей были организованы различные профориентационные мероприятия.

«К сожалению, далеко не все выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций после окончания обучения идут работать по профессии. Работа Молодежного центра карьеры нацелена на то, чтобы переломить эту ситуацию. Наша задача — сделать так, чтобы каждый молодой человек в регионе мог понять себя и четко определить, какая профессия ему нужна, и сделать правильный выбор», — пояснил ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков.

Для участников и ветеранов СВО и членов их семей на ярмарке работала площадка нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества». Здесь проходили мастер-классы, а также разместилась полевая кухня.

«Регион с большим вниманием относится к вопросу трудоустройства ветеранов СВО. Совместно с учебными заведениями разрабатываются программы переподготовки с последующим трудоустройством, а специалисты кадрового центра “Работа России” всегда помогут подобрать вакансии с учетом уже имеющихся у ветеранов СВО профессиональных компетенций», — рассказала заместитель руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Ярослава Лапковская.