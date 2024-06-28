В субботу и понедельник на многих минских улицах запретят остановку и стоянку транспорта. Даем список

Речь в том числе идет о тротуарах, пешеходных дорожках и выездах со дворов, действующих стоянках. Причина — проведение репетиций парада.
Ограничения затронут.
- ул. Основателей;
- ул. Стариновская;
- пр. Машерова на участке от пр. Независимости до ул. Тимирязева;
- пер. Канатный;
- ул. Сторожевская от пр. Машерова до ул. Заборского;
- ул. Даумана;
- проезд и площадки на территории, прилегающей к БФСО «Динамо» по ул. Даумана, 23;
- на территории «Минского государственного дворца детей и молодежи»(Старовиленский тракт, 41);
- Старовиленский тракт от ул. Нововиленской до ул. Даумана;
- местный проезд от пр. Машерова вдоль «Банка развития» до ул. Молодечненской;
- ул. Заславская, до дома № 27;
- площадки возле дома № 39 по пр. Победителей (со стороны пр. Машерова);
- проезд и парковки возле дома № 41 по пр. Победителей (со стороны пр. Машерова);
- ул. Тимирязева от ул. Амураторской до ул. Саперов;
- ул. Саперов от ул. Тимирязева до пр. Победителей;
- ул. Гвардейская в обоих направлениях;
- ул. Тарханова;
- ул. Грибоедова;
- ул. Игнатенко от ул. Тарханова до пр. Победителей;
- на территории музея Великой Отечественной войны.