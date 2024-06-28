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В субботу и понедельник на многих минских улицах запретят остановку и стоянку транспорта. Даем список

В субботу, 29 июня, и в понедельник, 1 июля, в Минске на многих улицах будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по обеим сторонам проезжей части, сообщили в ГАИ.

Речь в том числе идет о тротуарах, пешеходных дорожках и выездах со дворов, действующих стоянках. Причина — проведение репетиций парада.

Ограничения затронут.

  • ул. Основателей;
  • ул. Стариновская;
  • пр. Машерова на участке от пр. Независимости до ул. Тимирязева;
  • пер. Канатный;
  • ул. Сторожевская от пр. Машерова до ул. Заборского;
  • ул. Даумана;
  • проезд и площадки на территории, прилегающей к БФСО «Динамо» по ул. Даумана, 23;
  • на территории «Минского государственного дворца детей и молодежи»(Старовиленский тракт, 41);
  • Старовиленский тракт от ул. Нововиленской до ул. Даумана;
  • местный проезд от пр. Машерова вдоль «Банка развития» до ул. Молодечненской;
  • ул. Заславская, до дома № 27;
  • площадки возле дома № 39 по пр. Победителей (со стороны пр. Машерова);
  • проезд и парковки возле дома № 41 по пр. Победителей (со стороны пр. Машерова);
  • ул. Тимирязева от ул. Амураторской до ул. Саперов;
  • ул. Саперов от ул. Тимирязева до пр. Победителей;
  • ул. Гвардейская в обоих направлениях;
  • ул. Тарханова;
  • ул. Грибоедова;
  • ул. Игнатенко от ул. Тарханова до пр. Победителей;
  • на территории музея Великой Отечественной войны.