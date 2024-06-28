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Синоптики обещают белорусам жаркие выходные — днем до +33°С

Согласно долгосрочным прогнозам, следующая неделя начнется с еще большей жары — в отдельных районах в понедельник ожидается до +36°С.

Сейчас в Ричмонде: +24° 6 м/с 83% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Жаркая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, дневные температуры будут достигать отметки +33°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Жара пришла в страну в середине текущей недели, синоптики уже несколько раз из-за нее объявляли оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидромета, в субботу, 29 июня, ночью в западных районах Беларуси, а днем на большей части территории скажется влияние фронтального раздела, идущего с территории Польши.

«Ночью ожидается малооблачная погода, днем — переменная облачность. Ночью по западу, днем — на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы», — сообщили синоптики.

Ветер ночью будет неустойчивый и слабый, днем — южный с переходом на западный умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью в субботу температура воздуха составит +15..+21°С, днем — +26..+29°С, на востоке Беларуси — до+33°С.

В воскресенье, 30 июня, страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +12 до +19°С, днем — от +26 до +33°С.