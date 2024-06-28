Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невский перекрыт. Выпускники уже гуляют в центре Петербурга

Невский проспект в Петербурге перекрыт из-за «Алых парусов».

Невский проспект частично перекрыт для проезда транспорта. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 28 июня.

Для автомобильного и общественного транспорта недоступен участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейства. Ограничение будет действовать всю ночь, до 6 утра.

Главную магистраль города отдали пешеходам в день праздника «Алые паруса». Выпускники в нарядах выходят на проезжую часть, чтобы сделать фото. За происходящим внимательно наблюдают сотрудники полиции.

Увидеть праздник в прямом эфире можно будет на Пятом канале, а также благодаря супервидовым камерам «Фонтанки», установленным в рамках проекта «ОтЛичный Питер».

Полный перечень перекрытий можно прочитать здесь. Самокаты в центре города также будут недоступны.

праздники