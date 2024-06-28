Что изменится с 1 июля 2024 года в России: пенсии, льготы и тарифы

В России введут ответственность за нарушение правил антитеррористической защищенности территорий. Наказание постигнет злоумышленников, ранее два раза и более привлекаемых по первой части статьи № 20.35 Кодекса об административных нарушениях. Также не останутся безнаказанными действия против антитеррористической защищенности территорий, которые повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью, смерть человека или нанесли ущерб на более чем миллион рублей.