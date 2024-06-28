Что изменится с 1 июля 2024 года в России: пенсии, льготы и тарифы

Общество, недвижимость, финансы и бизнес — как изменится жизнь россиян с 1 июля 2024 года.
Общество
Граждан ожидают упрощение процесса определения способа выплаты пенсионных накоплений, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, повышение тарифов на ЖКХ, введение реестра многодетных семей и не только.
1. Пенсия
- Облегчится порядок установления варианта выплаты. Единовременная, срочная ежемесячная или пожизненная ежемесячная — определит величина прожиточного минимума пенсионера по стране. Размер пенсионных накоплений не превышает десять процентов от него — ожидайте единовременную выплату.
- Социальный фонд России станет регулярно и заблаговременно сообщать людям о размере накоплений в негосударственном пенсионном фонде. Мужчин начнут информировать раз в три года через портал «Госуслуги» после 45 лет, женщин — после 40 лет.
2. ЖКХ
- Многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам и членам семей погибших участников войны больше не придется оплачивать комиссию при внесении средств за ведение жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы получить льготу, подайте заявление в управляющую компанию.
- Поднимутся тарифы на коммунальные услуги. В каждом регионе решение о коэффициентах роста примут местные власти. Минимальный индекс изменения предвидится в Хакасии — 4%. Максимальный придется на Забайкалье — 15%.
3. Ответственность и штрафы
В России введут ответственность за нарушение правил антитеррористической защищенности территорий. Наказание постигнет злоумышленников, ранее два раза и более привлекаемых по первой части статьи № 20.35 Кодекса об административных нарушениях. Также не останутся безнаказанными действия против антитеррористической защищенности территорий, которые повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью, смерть человека или нанесли ущерб на более чем миллион рублей.
4. Оформление документов
Для взрослых заграничный паспорт нового образца с биометрией оформят за шесть тысяч рублей вместо прежних пяти, для детей до 14 лет — за три тысячи рублей вместо двух с половиной.
5. «Госуслуги»
Учетную запись на портале экспериментально до 31 декабря 2025 года разрешат подтверждать из-за границы. Закон коснется граждан на территории Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
6. Многодетные семьи
В России заработает реестр семей с тремя и более детьми. Нововведение упростит взаимодействие с госструктурами по вопросам социальной поддержки и гарантирует своевременную помощь.
Финансы
С 1 июля в сфере финансов изменения коснутся коэффициентов риска по кредитам, срока закрытия исполнительного производства и процесса внесудебного банкротства.
1. Кредиты
Центробанк введет надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с уровнем долговой нагрузки выше 50% и увеличит их по необеспеченным потребительским ссудам.
- До трех дней уменьшится срок закрытия исполнительного производства после поступления госорганам информации о полном погашении долга.
- Запросы сведений о пенсии или пособии на ребенка, сроке выдачи исполнительного документа или его неисполнении автоматизируются через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ответ поступит в течение двух-трех рабочих дней.
2. Финансовые права
- Финансовые организации обяжут отвечать на обращения граждан за 15 рабочих дней. При необходимости запроса дополнительных документов срок продлят еще до десяти рабочих дней.
- По желанию россиян через портал «Госуслуги» начнут открывать счета по программе долгосрочных сбережений.
Недвижимость
Аннулируется ипотечная программа «Господдержка» и на новых условиях продлевается «Семейная ипотека».
1. Льготная ипотека
- Заканчивается действие программы жилищного кредитования с господдержкой. Информации о возможности продления не поступало.
- Программу «Семейная ипотека» российский президент Владимир Путин предложил продлить до 2030 года. Только с сохранением ставки 6% исключительно для семей с детьми младше шести лет.
2. Страхование ипотеки
Банки ограничат в высотности поднятия ставки для кредитных договоров без оформления страховки. Финансовые организации смогут увеличивать ее только до максимального уровня, который действует во время получения человеком ипотеки для займов без страхования.
Бизнес
Нововведения окажутся актуальными для владельцев продуктовых и алкогольных магазинов, предпринимателей из Белгородской, Брянской и Курской областей.
1. Продажа напитков
- Повысится стоимость алкоголя от 28 градусов. Минимальные цены у производителей за пол-литровую бутылку водки при покупке в розницу вырастут до 299 рублей, оптом — до 246 рублей. За емкость 0,5 литра коньяка стоимость при приобретении в розницу поднимется до 556 рублей, оптом — до 427 рублей. За пол-литровую тару бренди теперь придется заплатить при покупке в розницу 403 рубля, оптом — 311 рублей.
- Появится акциз в семь рублей за литр на сладкую газировку. Нововведение коснется напитков, в составе которых доля углеводов превышает пять граммов на сто миллилитров.
2. Налоговые льготы
Свободная экономическая зона теперь появится и в Белгородской, Брянской и Курской областях. Новый режим установит для бизнеса льготы по выплате страховки и налогу на прибыль, имущество и землю.
Памятка россиянину: что изменится с 1 июля 2024 года
|Способ выплаты пенсии
|Единовременная, срочная ежемесячная или пожизненная ежемесячная — определит величина прожиточного минимума пенсионера по стране.
|Информирование о размере пенсии
|Станет регулярным получение подробностей о размере будущей пенсии через портал «Госуслуги».
|Отмена комиссии при оплате ЖКУ
|Коснется многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и членов семей погибших участников войны.
|Поднятие тарифов на ЖКХ
|В каждом регионе решение о коэффициентах роста примут местные власти.
|Ответственность за нарушение правил антитеррористической защищенности территорий
|Постигнет злоумышленников, ранее два раза и более привлекаемых по первой части статьи № 20.35 Кодекса об административных нарушениях, и действий, которые повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью, смерть человека или нанесли ущерб на более чем миллион рублей.
|Увеличение госпошлины за оформление загранника
|Взрослым загранпаспорт нового образца с биометрией оформят за шесть тысяч рублей вместо прежних пяти, для детей до 14 лет — за три тысячи рублей вместо двух с половиной.
|«Госуслуги» для граждан за границей
|Учетную запись на портале экспериментально до 31 декабря 2025 года разрешат подтверждать из Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
|Реестр многодетных семей
|Упростится взаимодействие с госструктурами по вопросам социальной поддержки.
|Повышение коэффициентов риска по кредитам
|Надбавки коснутся автокредитов для заемщиков с уровнем долговой нагрузки выше 50% и всех необеспеченных потребительских займов.
|Уменьшение срока закрытия исполнительного производства
|После поступления госорганам информации о полном погашении долга производство закроют за три дня.
|Ускорение процедуры внесудебного банкротства
|Запросы сведений о пенсии или пособии на ребенка, сроке выдачи исполнительного документа или его неисполнении автоматизируются через систему межведомственного электронного взаимодействия.
|Уменьшение времени на обработку банками обращений граждан
|Финансовые организации обяжут отвечать на обращения граждан за 15 рабочих дней.
|Программа долгосрочных сбережений россиян
|По желанию россиян через портал «Госуслуги» начнут открывать счета по программе долгосрочных сбережений.
|Остановка льготной ипотечной программы «Господдержка»
|Информации о возможности продления не поступало.
|Продление льготной программы «Семейная ипотека» на особых условиях
|Российский президент Владимир Путин предложил сохранить ставки 6% исключительно для семей с детьми младше шести лет.
|Ограничение порога поднятия ставки для ипотек без страховки
|Финансовые организации смогут увеличивать ее только до максимального уровня, который действует во время получения человеком ипотеки для займов без страхования.
|Повышение цены на крепкий алкоголь
|Нововведение коснется водки, коньяка и бренди.
|Введение акциза на сладкую газировку
|Размер составит семь рублей за литр.
|Организация свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях
|Новый режим установит для бизнеса льготы по выплате страховки и налогу на прибыль, имущество и землю.
Автор: Екатерина Нагель