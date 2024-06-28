В Ташкенте наградили горожан, выбравших в «День без автомобиля» общественный транспорт

Сотрудники Службы дорожной безопасности вручили символические подарки людям, пересевшим с личных автомобилей на автобусы.
«День без автомобиля», инициированный Минэкологии и УБДД, прошел уже четвертый раз. Если первый день без автомобиля, проведенный 29 марта, широко обсуждался в СМИ и соцсетях, то вторая и третья акция уже не вызвали такого интереса и отклика.
Напомним, что «День без автомобиля» предусмотрен указом президента от 21 февраля, он проводится в четвертую среду каждого месяца. Акция направлена на сокращение пробок на дорогах и снижение загрязнения воздуха вредными выхлопными газами от автомобилей.