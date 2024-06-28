Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте наградили горожан, выбравших в «День без автомобиля» общественный транспорт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В среду в Ташкенте прошла очередная акция «День без автомобиля», организованная Минэкологии и столичным УБДД. Пассажиры в автобусах получили подарки, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сотрудники Службы дорожной безопасности вручили символические подарки людям, пересевшим с личных автомобилей на автобусы.

«День без автомобиля», инициированный Минэкологии и УБДД, прошел уже четвертый раз. Если первый день без автомобиля, проведенный 29 марта, широко обсуждался в СМИ и соцсетях, то вторая и третья акция уже не вызвали такого интереса и отклика.

Напомним, что «День без автомобиля» предусмотрен указом президента от 21 февраля, он проводится в четвертую среду каждого месяца. Акция направлена на сокращение пробок на дорогах и снижение загрязнения воздуха вредными выхлопными газами от автомобилей.

экология