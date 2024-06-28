Глава Омского района прокомментировал слова главы Лузинского поселения о подвозе воды

"Дорогие друзья! Сегодня очень много обращений поступило мне в личные сообщения и в комментариях под заметками в официальных пабликах администрации из-за поведения главы Лузинского поселения на сходе граждан по поводу ситуации с водоснабжением.
Вы, конечно же, правы — в любой, даже настолько сложной ситуации, необходимо сдерживать эмоции и уважительно относиться тем более к старшим по возрасту людям.
Такое поведение считаю недопустимым, с главой поселения состоится соответствующая беседа. Жителей ещё раз попрошу набраться терпения. Авария действительно очень сложная. И она устраняется в данный момент", — написал Геннадий Долматов в своем телеграм-канале.
Глава Омского района отметил, что для устранения аварии задействованы все необходимые силы.