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Более 2 тысяч узбекистанцев лишили родительских прав за последние три года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За последние три года свыше 2,07 тысячи граждан Узбекистана были лишены родительских прав. Об этом стало известно на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта.

Отмечается, что почти 1,8 тысячи (86%) из общего количества были лишены прав из-за отказа от выполнения родительских обязанностей.

Также сенаторы рассмотрели закон «О защите детей от всех форм насилия», который должен положить конец негативным ситуациям в сфере защиты детей от всех форм насилия.

Законом устанавливается, что пострадавший от насилия ребенок может обратиться в соответствующие компетентные органы или суд с жалобой, получить бесплатную правовую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь, подать заявление на получение охранного ордера. Определяется также требование возмещения причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда.

Национальному агентству социальной защиты поручено выявлять детей, ставших жертвами насилия, а также лиц, находящихся под угрозой применения к ним насилия, вести их учет и при необходимости обеспечивать применение индивидуальных мер по предотвращению насилия в отношении них.

Предусматривается, что после принятия закона родители будут тщательнее беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие.