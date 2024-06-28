Более 2 тысяч узбекистанцев лишили родительских прав за последние три года

Отмечается, что почти 1,8 тысячи (86%) из общего количества были лишены прав из-за отказа от выполнения родительских обязанностей.
Также сенаторы рассмотрели закон «О защите детей от всех форм насилия», который должен положить конец негативным ситуациям в сфере защиты детей от всех форм насилия.
Законом устанавливается, что пострадавший от насилия ребенок может обратиться в соответствующие компетентные органы или суд с жалобой, получить бесплатную правовую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь, подать заявление на получение охранного ордера. Определяется также требование возмещения причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда.
Национальному агентству социальной защиты поручено выявлять детей, ставших жертвами насилия, а также лиц, находящихся под угрозой применения к ним насилия, вести их учет и при необходимости обеспечивать применение индивидуальных мер по предотвращению насилия в отношении них.
Предусматривается, что после принятия закона родители будут тщательнее беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие.