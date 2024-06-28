Более 2 тысяч узбекистанцев лишили родительских прав за последние три года

Законом устанавливается, что пострадавший от насилия ребенок может обратиться в соответствующие компетентные органы или суд с жалобой, получить бесплатную правовую, экономическую, социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь, подать заявление на получение охранного ордера. Определяется также требование возмещения причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда.